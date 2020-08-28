Підвищили у півтора рази. НАК "Нафтогаз" оприлюднив ціну блакитного палива для побутових споживачів на вересень. Тепер куб газу коштуватиме 4 гривні 70 копійок.

А от скільки будемо платити взимку - в розпал опалювального сезону? І чи можливо знизити ціни на газ?

До опалювального сезону часу - все менше, а ціни на газ - усе більші.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Уже на сентябрь цена газа на мировых рынках выросла на 45-50 процентов.

Це зараз, за кілька місяців перед опалювальним сезоном. А що ж буде далі?

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Вони будуть вищими, аніж зараз. Але нижчими, аніж в аналогічний період минулого року.

На скільки? І яких цифр чекати українцям у платіжках? - На вересень "Нафтогаз" виставив ціну на 45% вище ніж у серпні - 4 грн 70 копійок за куб. А ті хто купує за тарифом "Річний" платитимуть за місяць 5 грн 24 копійки за куб. Інші постачальники дали ціни також від 5 гривень за куб і вище. Але Навіть такі цифри - далеко не межа. Пік газової ціни варто очікувати в розпал опалювального сезону, - кажуть експерти.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Цена газа на сентябрь вирируется от 5200 до 5500 гривен. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что каждый день цена растет.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Десь, приблизно між 6 і 7 гривень за кубометр. Тобто, 6-7 тисяч гривень.

Як формують газові розцінки? Вартість палива залежить від транспортування та цін на українській біржі. Але найголовніший компонент - імпортний паритет. Тобто, вартість газу на голландській біржі TTF. Хоча вітчизняного газу в Україні - 70 відсотків. Тож чому у пріоритеті імпорт, а не власне добування?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Цей газ він би мав бути дешевше. Бо цей ресурс він знаходиться в нас, на місці. І більше того, що важливий факт, вистачає його для всіх споживачів. Відповідно, імпортувати і орієнтуватися на Європейську ціну можна уникнути цього. І відповідно, запропонувати дешевшу ціну.

А вона - не вигідна "Нафтогазу", - запевняють експерти, а значить і головному акціонеру НАКу - Кабміну.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

В прив'язуванні, у формуванні внутрішнього індикатора незаінтересований основний гравець цього ринку НАК "Нафтогаз" України. Він зацікавлений, що ціни на внутрішньому ринку були якнайвищими.

І це при тому, що під контролем "Нафтогазу" і імпорт палива, і його добування в середині країни.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

В группе "Нафтогаз" находится государственная "Укргаздобыча". Это 70 процентов газа, которые есть в Украине.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

"Нафтогаз України" отримував весь газ, який добувають в Україні, для себе і ціна за яку він добуває залишається його, скажімо так, "комерційною таємницею".

"Розсекретити її" можна було б через продаж вітчизняного газу на українській енергетичній біржі. Але, поки це скоріше мрії, аніж перспектива.