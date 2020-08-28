НАК "Нафтогаз" оприлюднив ціну газу для українців: як зекономити на опаленні [ Редактировать ]
Підвищили у півтора рази. НАК "Нафтогаз" оприлюднив ціну блакитного палива для побутових споживачів на вересень. Тепер куб газу коштуватиме 4 гривні 70 копійок.
А от скільки будемо платити взимку - в розпал опалювального сезону? І чи можливо знизити ціни на газ?
До опалювального сезону часу - все менше, а ціни на газ - усе більші.
Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Уже на сентябрь цена газа на мировых рынках выросла на 45-50 процентов.
Це зараз, за кілька місяців перед опалювальним сезоном. А що ж буде далі?
Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:
Вони будуть вищими, аніж зараз. Але нижчими, аніж в аналогічний період минулого року.
На скільки? І яких цифр чекати українцям у платіжках? - На вересень "Нафтогаз" виставив ціну на 45% вище ніж у серпні - 4 грн 70 копійок за куб. А ті хто купує за тарифом "Річний" платитимуть за місяць 5 грн 24 копійки за куб. Інші постачальники дали ціни також від 5 гривень за куб і вище. Але Навіть такі цифри - далеко не межа. Пік газової ціни варто очікувати в розпал опалювального сезону, - кажуть експерти.
Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
Цена газа на сентябрь вирируется от 5200 до 5500 гривен. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что каждый день цена растет.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Десь, приблизно між 6 і 7 гривень за кубометр. Тобто, 6-7 тисяч гривень.
Як формують газові розцінки? Вартість палива залежить від транспортування та цін на українській біржі. Але найголовніший компонент - імпортний паритет. Тобто, вартість газу на голландській біржі TTF. Хоча вітчизняного газу в Україні - 70 відсотків. Тож чому у пріоритеті імпорт, а не власне добування?
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Цей газ він би мав бути дешевше. Бо цей ресурс він знаходиться в нас, на місці. І більше того, що важливий факт, вистачає його для всіх споживачів. Відповідно, імпортувати і орієнтуватися на Європейську ціну можна уникнути цього. І відповідно, запропонувати дешевшу ціну.
А вона - не вигідна "Нафтогазу", - запевняють експерти, а значить і головному акціонеру НАКу - Кабміну.
Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:
В прив'язуванні, у формуванні внутрішнього індикатора незаінтересований основний гравець цього ринку НАК "Нафтогаз" України. Він зацікавлений, що ціни на внутрішньому ринку були якнайвищими.
І це при тому, що під контролем "Нафтогазу" і імпорт палива, і його добування в середині країни.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
В группе "Нафтогаз" находится государственная "Укргаздобыча". Это 70 процентов газа, которые есть в Украине.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
"Нафтогаз України" отримував весь газ, який добувають в Україні, для себе і ціна за яку він добуває залишається його, скажімо так, "комерційною таємницею".
"Розсекретити її" можна було б через продаж вітчизняного газу на українській енергетичній біржі. Але, поки це скоріше мрії, аніж перспектива.
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