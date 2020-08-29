В столице Германии около 18 тысяч человек вышли на демонстрацию против карантина в стране.

Об этом сообщает Die Welt.

Так, митингующие не соблюдали минимальные расстояния несмотря на неоднократные просьбы. Большинство находящихся на месте демонстрантов практически не носили масок.

Отмечается, что полиция Берлина была вынуждена остановить митинг и распустить участников в связи с эпидемиологической угрозой.

Фото: Die Welt

Ранее мы писали, что Германию захлеснули массовые протесты против карантина. Митингующие устраивали потасовки полицией.