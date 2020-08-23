Ученые из Германии решили проверить передачу коронавирусной инфекции, проведя концерт с зрителями.

Об этом сообщает WDR.

Так, экспериментальное поп-представление организовали в Лейпциге и в нем участвовали более чем 1400 зрителей для исследования распространения COVID-19.

То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт.

Отмечается, что передвижения зрителей исследователи отслеживали с помощью датчиков. Также используя флуоресцентные дезинфицирующие средства, участники эксперимента показали, к каким поверхностям прикасались особенно часто. Целью такого перфоманса является оценка вероятности заражения во время массовых мероприятий.

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