В Днепре взрыв "разнес" автомобиль [ Редактировать ]
В Днепре в собственной машине "взорвался" мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, взрыв прогремел в припаркованном автомобиле. Незадолго до этого в него сел водитель.
ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице.
Отмечается, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с оружием, повлекшее за собой взрыв гранаты. Правлоохранители начали расследование происшествия.
Фото: Нацполиция
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