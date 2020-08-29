В Днепре в собственной машине "взорвался" мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, взрыв прогремел в припаркованном автомобиле. Незадолго до этого в него сел водитель.

ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице.

Отмечается, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с оружием, повлекшее за собой взрыв гранаты. Правлоохранители начали расследование происшествия.

Фото: Нацполиция

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