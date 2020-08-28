На Донбассе ребенок подорвался на гранате [ Редактировать ]
На Донбассе в оккупированном населенном пункте Кипучем мальчик подорвался на гранате. Он получил тяжелые раны правой ноги. Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.
Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери.
Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.
Ранее сообщалось, что в Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа.
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