На Донбассе в оккупированном населенном пункте Кипучем мальчик подорвался на гранате. Он получил тяжелые раны правой ноги. Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.

Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери.

Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.

Ранее сообщалось, что в Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа.