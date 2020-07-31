В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании. В результате происшествия погибло трое людей.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - написал председатель ОГА.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина.

Ранее на базе отдыха прогремел взрыв.