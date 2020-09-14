Все мы очень разные по характеру. Одни спокойные, другие не могут усидеть на месте. На наш бунтарский дух влияет знак зодиака. Астрологи рассказали, какой из них самый безумный.

Итак, на первом месте оказались Овны. Представители этого знака зодиака еще те экстремалы. Они любят рисковать и совершать безумные поступки. В их голове постоянно созревают новые сумасшедшие планы, которые они практически всегда осуществляют.

Никогда нельзя быть уверенным в том, что придет им на ум. Главный плюс - с ними никогда не бывает скучно. В своем экстриме они готовы дойти до последней точки, поэтому если сомневаетесь в своих силах, не идите на риск с этими людьми.

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