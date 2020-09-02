В урядовому кварталі столиці посилено заходи безпеки. Там відбувається одразу кілька масових акцій, можливе обмеження руху - повідомляють у пресслужбі МВС. Поліцейські патрулі спільно із військовослужбовцями чергують і під будівлею парламенту. А в самій Верховній Раді депутати узялися за скорочення числа райдержадміністрацій. Це продовження реформи децентралізації - на початку червня нардепи зменшили кількість районів з 400 до 139. Стільки ж має бути й адміністрацій.

Законопроєкт поки ухвалили в першому читанні. Він передбачає, що Кабмін зможе самостійно ліквідовувати та утворювати ці органи влади. Це стане можливим після місцевих виборів. А от в деяких східних регіонах, навіть підконтрольних Україні, волевиявлення може не відбутися. Там, де небезпечно проводити голосування - парламент дозволив створювати військово-цивільні адміністрації.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Запроваджується можливість утворення військово-цивільних адміністрацій об'єднаних територіальних громад, а підставою такого утворення визначається встановлена ЦВК неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":