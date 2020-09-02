МОЗ закликає українців вакцинуватися від грипу [ Редактировать ]
Вакцинація від грипу - як порятунок від... подвійного вірусного удару. У МОЗ планують удвічі збільшити кількість щеплень цієї осені. І закликають українців щепитися.
Людей, які входять до групи ризику, вакцинувати обіцяють безкоштовно. Адже якщо дві епідемії COVID-19 і грипу вируватимуть одночасно - результат може бути непередбачуваним.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми проводимо перемовини щодо завезення вакцин від грипу на територію країни. Ми хочемо суттєво збільшити цю кількість. Якщо порівняти, яка кількість у нас робить щеплення проти грипу, то це близько 300-400 тисяч. Ми хочемо цю кількість збільшити хоча б там майже до 1,5 мільйона.
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