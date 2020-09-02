Вакцинація від грипу - як порятунок від... подвійного вірусного удару. У МОЗ планують удвічі збільшити кількість щеплень цієї осені. І закликають українців щепитися.

Людей, які входять до групи ризику, вакцинувати обіцяють безкоштовно. Адже якщо дві епідемії COVID-19 і грипу вируватимуть одночасно - результат може бути непередбачуваним.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: