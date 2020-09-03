На заході Ірландії після злив підтопило ціле містечко [ Редактировать ]
На заході Ірландії після злив підтопило ціле містечко. За словами жителів, такого вони досі не бачили. У регіоні випало понад 50 міліметрів дощу, річка вийшла з берегів буквально протягом години.
Вода залила вулиці і подвір'я. Потоки зруйнували кілька споруд і розмили грунт. Пожежники евакуювали кілька десятків людей, заняття у школах скасували. Про постраждалих не повідомляють.
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