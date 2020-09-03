У Словенії обвуглену дерев'яну статую Меланії Трамп виставили в музеї [ Редактировать ]
У Словенії обвуглену дерев'яну статую Меланії Трамп виставили в музеї. Автор вважає - арт-об'єкт, який істотно постраждав від пожежі на початку липня, у такому вигляді набув нового сенсу, і тепер презентує політичні труднощі, які виникли у Сполучених Штатах.
Дерев'яну скульптуру невідомі підпалили на День незалежності Америки. Статуя Меланії Трамп простояла лише рік біля містечка Севніца, звідки родом перша леді.
по теме
Американський ілюзіоніст піднявся у небо незвичайним способом
Півгодинний трюк транслювали наживо. Блейн - відомий екстремальними виступами, утім останній, за його словами, став найзахопливішим
Триста метрів 3D-арту: у Джакарті розфарбували дорожнє полотно
Творчий виклик на карантині прийняли понад 60 художників з Індонезії. Доки жителі Джакарти нудьгували, сидячи вдома в чотирьох стінах, митці фарбами буквально оживили одну з вулиць у південній частині міста
У Черкасах не вщухає скандал через забудову археологічної пам'ятки
Дозвіл приватникам видало міське управління архітектури. Тільки після протестів містян забудовник зупинився. Однак відмовлятися від своїх планів, схоже, не збирається
Рекорд марнотратства: Google розсекретив агітаційні методи Дональда Трампа
Компанія Google повідомляє про рекорд, який встановив Дональд Трамп, витративши на свою рекламу в інтернеті шалені гроші
До Перу прибули китайські медики для тестування вакцини від коронавірусу
Завдяки участі у програмі тамтешній уряд сподівається отримати препарат у першу чергу