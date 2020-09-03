У Словенії обвуглену дерев'яну статую Меланії Трамп виставили в музеї. Автор вважає - арт-об'єкт, який істотно постраждав від пожежі на початку липня, у такому вигляді набув нового сенсу, і тепер презентує політичні труднощі, які виникли у Сполучених Штатах.

Дерев'яну скульптуру невідомі підпалили на День незалежності Америки. Статуя Меланії Трамп простояла лише рік біля містечка Севніца, звідки родом перша леді.