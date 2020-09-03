11 років за ґратами просить прокуратура для російського актора Михайла Єфремова

11 років за ґратами просить прокуратура для російського актора Михайла Єфремова. Його звинувачують у смертельній ДТП, яку він скоїв на початку червня. Внаслідок аварії загинула людина. У крові актора виявили алкоголь і сліди наркотиків.

Якийсь час у суді актор заперечував свою провину, проте сьогодні її таки визнав. Суд оголосить вирок 8 вересня.