Михайло Єфремов визнав свою провину у суді [ Редактировать ]
11 років за ґратами просить прокуратура для російського актора Михайла Єфремова. Його звинувачують у смертельній ДТП, яку він скоїв на початку червня. Внаслідок аварії загинула людина. У крові актора виявили алкоголь і сліди наркотиків.
Якийсь час у суді актор заперечував свою провину, проте сьогодні її таки визнав. Суд оголосить вирок 8 вересня.
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