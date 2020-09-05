Ургант спародировал Лукашенко с автоматом (видео) [ Редактировать ]
Российский телеведущий Иван Ургант спародировал президента Беларуси Александра Лукашенко, который две недели назад из-за протестов в Минске появился на публике с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Ролик с пародией было опубликовано Twitter шоу "Вечерний Ургант".
На видео шоумен одет в костюм, на голове - кепка, а в руках у него - игрушечный автомат. Он идет по коридорам студии "Останкино" в сопровождении комика Дмитрия Хрусталева, который пародирует сына Лукашенко Николая. На Хрусталеве надета каска цвета хаки и бронежилет, в руках у него также игрушечное оружие.
Мощно ворвались в новый сезон 👨🔫 #ВечернийУргант pic.twitter.com/YGnXeZnlzJ— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 4, 2020
Ранее сообщалось, что Лукашенко провел кадровые перестановки среди силовиков и топ-чиновников.
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