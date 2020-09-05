Сын кандидата в мэры Кривого Рога от провластной партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером, 4 сентября. О случившемся сообщил в Facebook пользователь Алексей Таймурзин.

Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи.

По данным "Страна.ua" пострадавшего ребенка зовут Александр Бугор. Он получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Также у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза. Сейчас он находится в Днепропетровской детской областной больнице.

Мама мальчика Наталья Ивановна рассказала, что семья виновника ДТП оплачивает затраты на лечение.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" выбрали кандидатов в мэры областных центров.