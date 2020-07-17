"Слуги народа" выбрали кандидатов в мэры областных центров [ Редактировать ]
В партии "Слуга народа" определились с кандидатами на выборах мэра в ряде городов. Кроме Киева, где за должность столичного градоначальника поборется народный депутат Ирина Верещук, уже подобраны вероятные кандидаты для участия в избирательной гонке в Сумах, Черкассах и Тернополе. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
Так в городские головы Сум, в "Слуге народа" хотят выдвинуть народного депутата Татьяну Рябуху. Сейчас мэром Сум является Александр Лысенко, член партии ВО "Батькивщина".
35-летняя уроженка Сум до получения депутатского мандата была общественной активисткой. На внеочередных выборах в Раду Рябуха одержала победу на одномандатном избирательном округе №157 как представитель партии "Слуга народа". Член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Побороться за кресло мэра Черкасс делегируют народного депутата Александра Скичко. Сейчас мэром Черкасс является Анатолий Бондаренко, который вступил в публичный конфликт с президентом Зеленским.
29-летний Александр Скичко до начала карьеры политика был популярным артистом и шоуменом, телеведущим и актером. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение". Уроженец Черкасс на выборах в Раду баллотировался по округу №197. Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
В мэры Тернополя может пойти Виктор Гевко. Сейчас городским головой областного центра является Сергей Надал, член партии ВО "Свобода".
35-летний Виктор Гевко - известный комик, "КВНщик", участник проекта Студии 95 квартал "Бойцовский клуб", актер скетч-шоу "Країна У". На президентских выборах 2019 года был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Тернопольской областной организацией партии "Слуга народа" руководит его старший брат - народный депутат Владимир Гевко.
Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы, в том числе мэров, на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что парламент принял закон, который запрещает подкуп избирателей "гречкой".
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