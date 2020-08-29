Протесты в Беларуси: тысячи женщин вышли на марш солидарности в Минске (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 29 августа, тысячи женщин вышли на улицы города, чтобы поучаствовать в марше солидарности, который проходит в районе площади Победы. Об этом сообщает БЕЛАПАН.
Стоит отметить, что мероприятие было анонсировано в соцсетях как "Гранд-парад женских миротворческих сил", главный посыл которого - " напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".
По данным СМИ, в 16.00 вокруг площади начали выстраиваться сотни женщин с цветами.
Движение на прилегающем участке через некоторое время было перекрыто. Подъехали автозаки и милицейские микроавтобусы.
Милиция начала предупреждать в мегафоны, что мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом.
После чего, ОМОН без применения насилия задержал как минимум троих мужчин.
Женщины около получаса приходили к площади Победы, рассредоточились по обеим сторонам проспекта Независимости. Непосредственно центр площади Победы, возле обелиска, огорожен турникетами.
В 16.15 количество участниц увеличилось до нескольких тысяч, они начали скандировать "Не простим!", "Уходи!". В 16.20 женщины маршем по тротуарам двинулись в сторону Октябрьской площади.
Спустя несколько сотен метров женщины вышли на проезжую часть проспекта Независимости, где дорогу им перекрыли несколько милицейских микроавтобусов и ОМОН.
Милиция попросила сойти с проезжей части, после чего участницы марша развернулись в сторону площади Победы, скандируя "Позор!" и "Это наш город!".
Милиция продолжает предупреждать о незаконности мероприятия, призывая участниц разойтись.
Напомним, ранее в Киеве прошел марш солидарности с народом Беларуси.
Ранее, в Минске на "Марш новой Беларуси" вышли около 200 тысяч человек.
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