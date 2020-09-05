Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская, 5 сентября, обратилась к белоруссам и призвали всех выйти на "Марш единства", который запланирован в Беларуси 6 сентября. Видеообращение Тихановской было опубликовано в telegram- канале Mash.

Политик отметила, что лозунгом предстоящего марша стало обьединяющее - "один за всех и все за одного", также она призвала помнить, что пока народ Беларуси вместе - он сила.

Напомним, ранее Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь. А также, Светлана Тихановская ответила, чей Крым. Позже Светлана Тихановская обратилась за помощью в ООН.

Читайт также, в Минске начались задержания студенов. Позже, сотни студентов вышли на протесты в Минске против арестов студентов Минского лингвистического университета.

Как ранее сообщалось, Лукашенко провел кадровые перестановки среди силовиков и топ-чиновников. А также стало известно, где Лукашенко прячет сына Николая, после начала протестов в Минске.