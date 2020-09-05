Светлана Тихановская обратилась к белорусам (видео) [ Редактировать ]
Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская, 5 сентября, обратилась к белоруссам и призвали всех выйти на "Марш единства", который запланирован в Беларуси 6 сентября. Видеообращение Тихановской было опубликовано в telegram- канале Mash.
Политик отметила, что лозунгом предстоящего марша стало обьединяющее - "один за всех и все за одного", также она призвала помнить, что пока народ Беларуси вместе - он сила.
Напомним, ранее Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь. А также, Светлана Тихановская ответила, чей Крым. Позже Светлана Тихановская обратилась за помощью в ООН.
Читайт также, в Минске начались задержания студенов. Позже, сотни студентов вышли на протесты в Минске против арестов студентов Минского лингвистического университета.
Как ранее сообщалось, Лукашенко провел кадровые перестановки среди силовиков и топ-чиновников. А также стало известно, где Лукашенко прячет сына Николая, после начала протестов в Минске.
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