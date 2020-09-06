В Одессе завершают поднятие затонувшего танкера [ Редактировать ]
Фото: Фокус
Возле одесского пляжа "Дельфин" завершают поднятие танкера Delfi.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Киклий.
По его словам, завершающая операция включает следующее:
- Откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
- Испытания водоточности;
- Перемещение на глубину;
- Заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4"; подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.
Отмечается, что работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов.
Ранее мы писали, что суд наложил арест на танкер Delfi. Администрация морских портов судится за возмещение ущерба.
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