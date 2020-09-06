В Беларуси силовики применили газ против митингующих (видео) [ Редактировать ]
В беларуском городе Гродно сотрудники ОМОН распылили слезоточивый газ против протестующих на улицах.
Об этом сообщает TUT.BY.
Так, люди стали собираться в разных частях города с 12:00. Возле здания областной филармонии в Гродно собралась большая группа людей. Здесь же находятся сотрудники милиции, которые предупреждают участников митинга о том, что их протест "несанкционирован". Митингующие колонной двинулись на проспект Янки Купалы.
Отмечается, что на другой улице прошли задержания демонстрантов и был применен слезоточивый газ.
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