Штраф за кістку для собаки. У Нетішині правоохоронці карають містян, які підгодовують безпритульних тварин біля житлових будинків. У такий спосіб місцева влада намагається дбати про безпеку людей. Зоозахисники обурені. Яку альтернативу пропонують - дізналася Сніжана Сидорук.

На вулицях Нетішина - зграї безпритульних котів та собак. Особливо багато їх, кажуть люди, стало під час карантину.

Підгодовувати псів у Нетішині заборонили. За це навіть почали штрафувати.

Віталій Бабійчук, керівник сектору превенції Нетішинського відділення поліції:

Складено два протоколи, по яким прийнято рішення адміністративної комісії про накладення стягнення від 340 до 1360 гривень.

Тетяна, жителька Нетішина:

Взяла пару костомах і кажу йди сюди, йди. Вони просто зайшли в двір. Мені треба було їх вивести, да вуличні. Я їх взяла кажу пішли, пішли, ну приманка.

Пані Тетяна - одна з перших потрапила під гарячу руку правоохоронців. Як давала приблудним псам їжу - зафільмували сусіди і поскаржилися в міську раду. Тепер жінка має сплатити 860 гривень штрафу. Адже для годування собак визначили спеціальні місця. Їх у місті - три. Усі - за межами житлових будинків. Там встановили спеціальні годівниці.

Віктор Кондрацький, керівник комунального підприємства Нетішинської міської ради:

Наше місто дуже маленьке, компактне, тобто пройти двісті-триста метрів і там погодувати собаку, що вона була на цій території, вивести їх. Я думаю, це нормальне рішення, це цивілізоване рішення.

У такий спосіб, пояснюють чиновники, хочуть відселити безпритульних псів подалі від містян, бо тварини нападають на людей. Лише за серпень - з десяток покусаних.

Людмила, жителька Нетішина:

Боїшся пройти. За внуком он бігли.+ Собаки, собаки, но треба ж людей поважать в першу очередь.

Через рішення чиновників між містянами розгорілася справжня ворожнеча.

Марина, волонтерка:

Нас постійно б'ють, нас преслєдують за те, що я дала поїсти собаці. Ми хочемо співпрацювати з міською владою, но так робити як вони роблять - це кощунство.

Волонтери рішення міської ради називають "тваринним голодомором". Планують оскаржувати його в суді.

Антоніна Цюпка, заступниця голови громадської організації захисту тварин:

В цьому рішенні треба внести зміни, треба зібратися обговорити, яким чином краще зробити і внести зміни.

Лишати собак без їжі та води - антигуманно. У цьому з волонтерами солідарні і юристи. Але пояснюють - такі правила благоустрою затвердила місцева рада.

Людмила Суржук, юристка:

Ми маємо юридичні підстави притягнути особу, яка підгодовувала безпритульних тварин до відповідальності. Але повернімося до самого пункту правил благоустрою, який говорить про те, що "заборонено підгодовувати безпритульних тварин" Чи є він гуманним? Ні. Оскільки суперечить основним принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

Замість заборон та штрафів зоозахисники пропонують масово стерилізувати вуличних тварин, а ще - облаштовувати для них спеціальні домівки. Торік у місті відкрили притулок для чотирилапих безхатьків. Але він уже переповнений - у вольєрах майже півтори сотні собак.