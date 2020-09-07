В понедельник, 7 сентября, на фоне снижения стоимости на топливо Саудовской Аравией, мировые цены на нефть упали.

Компания Saudi Aramco сообщила, что в октябре цена сорта Arab Light для Азии будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Будет снижена стоимость и других саудовских сортов нефти.

Для американских клиентов в октябре снижение составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

В связи с этим стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала ниже $42 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи - ниже $39 за баррель. Оба показателя - минимум за два месяца.

"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, есть и те, кто хотел бы более значительного снижения", - говорит руководитель азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер.

Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым, отмечают аналитики компании CBA. Ведь обычно Саудовская Аравия задает тон для принятия решений относительно цен на нефть и для других ближневосточных стран, включая Ирак и ОАЭ.

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