Саудовская Аравия обвалила цены на нефть [ Редактировать ]
В понедельник, 7 сентября, на фоне снижения стоимости на топливо Саудовской Аравией, мировые цены на нефть упали.
Компания Saudi Aramco сообщила, что в октябре цена сорта Arab Light для Азии будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Будет снижена стоимость и других саудовских сортов нефти.
Для американских клиентов в октябре снижение составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.
В связи с этим стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала ниже $42 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи - ниже $39 за баррель. Оба показателя - минимум за два месяца.
"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, есть и те, кто хотел бы более значительного снижения", - говорит руководитель азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер.
Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым, отмечают аналитики компании CBA. Ведь обычно Саудовская Аравия задает тон для принятия решений относительно цен на нефть и для других ближневосточных стран, включая Ирак и ОАЭ.
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