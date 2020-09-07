Підтримувати ветеранів та пенсіонерів - відтепер будуть на місцевому рівні. Йдеться про повернення пільг, які скасували ще за минулої влади. Після численних звернень жителів Донеччини у партії "Опозиційна платформа - За життя" розробили власну програму.

Документ створили на базі пакету соціальних законопроєктів партії, який уже шість років у парламенті ігнорують. Аби втілити все задумане, політсила заручилася підтримкою місцевої влади кількох міст Донбасу.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":