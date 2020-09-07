"Опозиційна платформа - За життя" розробила програму підтримки ветеранів та пенсіонерів [ Редактировать ]
Підтримувати ветеранів та пенсіонерів - відтепер будуть на місцевому рівні. Йдеться про повернення пільг, які скасували ще за минулої влади. Після численних звернень жителів Донеччини у партії "Опозиційна платформа - За життя" розробили власну програму.
Документ створили на базі пакету соціальних законопроєктів партії, який уже шість років у парламенті ігнорують. Аби втілити все задумане, політсила заручилася підтримкою місцевої влади кількох міст Донбасу.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Команда ОПЗЖ вместе с ветеранскими организациями, чернобыльцами и ветеранами труда и пенсионерами выиграли шесть решений КСУ. Мы доказали, что отменять льготы - это неконституционно. Они обязаны их вернуть и восстановить. Но как правительство при Порошенко, так и сегодня, при Зеленском - решения КС не выполняют. По этому, наша команда вносит инициативу поддержки ветеранов не только на государственном уровне.
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