После консультаций в Министерстве иностранных дел посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов", - сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Ранее мы писали о том, как в Киеве под посольством Беларуси прошла акция солидарности.