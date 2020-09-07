Посол Украины вернулся в Минск [ Редактировать ]
После консультаций в Министерстве иностранных дел посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов", - сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.
Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.
Ранее мы писали о том, как в Киеве под посольством Беларуси прошла акция солидарности.
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