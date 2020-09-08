Во вторник, 8 сентября, Натальи празднуют День ангела. Принято считать, что Натальи имеют веселый нрав, любят детей и им присуще чувство справедливости.

Значение имени

Имя Наталья переводится как "родная", "благословенная". Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимная и любит гостить. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.

Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто другой. И что важно - за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной лестнице. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.

Поздравления с Днем Натальи

Милая Наташа, в твой день рождения хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья - значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит огонек счастья.

***

Наталья - это яркий луч,

Дающий свет сквозь сотни туч,

Она всегда добра, красива,

Незаменима, справедлива!

Недаром переводится - "цветущая",

Во всем, всегда, конечно, лучшая!

Поздравляю я тебя, Наташа.

Будет дом пусть полной чашей,

А погода в нем - лишь ясной,

И всегда живет там счастье.



Пусть улыбка украшает,

И ничто не помешает

Радость излучать глазам.

Не грусти, назло врагам!

***

Сколько в мире женщин,

Их не сосчитать,

Но тебя, Наталья,

Лучше не сыскать.



Ты из снов, наверное,

В этот мир пришла,

Волшебство и сказку

С собою принесла.



Я тебе желаю

Счастья и любви,

И пусть жизнь исполнит

Все мечты твои.

Наталья, поздравления принимай,

Тебе желаем крепкого здоровья,

Мечты свои скорей осуществляй

И душу наполняй свою любовью,

Пусть в жизни у тебя не будет бед,

И в прошлом остаются поражения,

Достойна ты награды и побед,

Стремись вперед и черпай вдохновение!

***

Пусть везет тебе, Наталья,

В каждом деле, в каждом дне,

Удивляет процветание,

Солнце светится в окне.



Для улыбки будет место,

Для веселья и тепла,

Чтоб жила ты с интересом

В море счастья и добра!

Поздравления шлю тебе, Наташа,

С праздником! Будь счастлива всегда!

Если солнце, если дождик даже,

Нет причин грустить или страдать.



Пусть другие ждут небесной манны,

Пусть не верят, что возможно все.

Будь красивой, нежной и желанной,

До небес любовь пусть вознесет!