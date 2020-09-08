День Натальи: значение имени и яркие поздравления [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, Натальи празднуют День ангела. Принято считать, что Натальи имеют веселый нрав, любят детей и им присуще чувство справедливости.
Значение имени
Имя Наталья переводится как "родная", "благословенная". Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимная и любит гостить. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.
Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто другой. И что важно - за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной лестнице. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.
Поздравления с Днем Натальи
Милая Наташа, в твой день рождения хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья - значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит огонек счастья.
***
Наталья - это яркий луч,
Дающий свет сквозь сотни туч,
Она всегда добра, красива,
Незаменима, справедлива!
Недаром переводится - "цветущая",
Во всем, всегда, конечно, лучшая!
Поздравляю я тебя, Наташа.
Будет дом пусть полной чашей,
А погода в нем - лишь ясной,
И всегда живет там счастье.
Пусть улыбка украшает,
И ничто не помешает
Радость излучать глазам.
Не грусти, назло врагам!
***
Сколько в мире женщин,
Их не сосчитать,
Но тебя, Наталья,
Лучше не сыскать.
Ты из снов, наверное,
В этот мир пришла,
Волшебство и сказку
С собою принесла.
Я тебе желаю
Счастья и любви,
И пусть жизнь исполнит
Все мечты твои.
Наталья, поздравления принимай,
Тебе желаем крепкого здоровья,
Мечты свои скорей осуществляй
И душу наполняй свою любовью,
Пусть в жизни у тебя не будет бед,
И в прошлом остаются поражения,
Достойна ты награды и побед,
Стремись вперед и черпай вдохновение!
***
Пусть везет тебе, Наталья,
В каждом деле, в каждом дне,
Удивляет процветание,
Солнце светится в окне.
Для улыбки будет место,
Для веселья и тепла,
Чтоб жила ты с интересом
В море счастья и добра!
Поздравления шлю тебе, Наташа,
С праздником! Будь счастлива всегда!
Если солнце, если дождик даже,
Нет причин грустить или страдать.
Пусть другие ждут небесной манны,
Пусть не верят, что возможно все.
Будь красивой, нежной и желанной,
До небес любовь пусть вознесет!
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