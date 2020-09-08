Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной.

Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY.

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"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - заявил Антон Бычковский.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, сообщалось, что Марию Колесникову похитили в центре Минска.

МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

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