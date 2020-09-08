Колесникова пересекла границу Беларуси с Украиной [ Редактировать ]
Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной.
Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY.
"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - заявил Антон Бычковский.
Напомним, в понедельник, 7 сентября, сообщалось, что Марию Колесникову похитили в центре Минска.
МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.
Также мы писали о том, что в Беларуси 12-летнего мальчика задержали за рисунок на асфальте.
по теме
Белорусская оппозиция заявила о создании партии
Документы для регистрации партии подадут в ближайшее время
Оппозиция Беларуси отказалась от финансирования со стороны ЕС
Координационный совет оппозиции в Беларуси откажется от выделенной Евросоюзом финансовой помощи
Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь
Светлана Тихановская находится в Литве
Премьер-министр России посетит Минск
Михаил Мишустин поедет в Минск 3 сентября
Опозиція Білорусі зібрала на мітинг рекордну кількість людей
Протести в країні не вщухають четвертий тиждень поспіль. А напередодні був ще й додатковий привід зібратися - день народження Олександра Лукашенка. Як влада намагалася завадити демонстрантам і що з того вийшло?