Мария Колесникова задержана на белоруско-украинской границе после того, как ее "выпихнули" из авто, в котором находились остальные оппозиционеры. Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на слова официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

Два других исчезнувших накануне в Минске оппозиционера - Антон Родненков и Иван Кравцов - находятся на территории Украины.

Бычковский сказал, что все три человека - Колесникова, Родненков и Кравцов - в установленном порядке проходили пограничный контроль во вторник, в начале пятого утра.

После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере так это сейчас представляется, насколько могу судить я.

По его словам, Колесникова была задержана, а Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

Тем временем в Координационном совете заявили, что Колесникова не собиралась покидать Беларусь. Об этом заявил юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно", - сказал Знак, подчеркнув, что еще вечером перед исчезновением Колесникова была абсолютно в этом уверена.

Также издание со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщает, что Родненков и Кравцов прибыли в Украину. Колесникова не пересекала границу.

Ранее мы писали о том, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.