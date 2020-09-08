В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского, сообщает газета Kronen Zeitung. 66-летний глава Ганноверской династии был задержан вечером 7 сентября в своем охотничьем доме в федеральной земле Верхняя Австрия.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли после жалобы служанки, работающей в доме Эрнста Августа фон Ганновера. Со слов женщины, принц угрожал ей и ее мужу, что пошлет к ним "головорезов", если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Кроме того, дворянин хулиганил на землях герцога Камберлендского - вырвал дорожный знак и разбил окно в доме.

Издание напоминает, что 66-летний аристократ этим летом неоднократно попадал в полицейские сводки. 15 июля он был госпитализирован после нападения на полицию. Через неделю принц гвельфов, вооруженный бейсбольной битой, приехал в полицейский участок Шарнштейна и угрожал убийством двум офицерам. После этого за знаменитостью в течение нескольких недель присматривала его семья, изолировав от общества.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовят в Голливуде секретный телепроект.