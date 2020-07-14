Сети магазинов и аптек в Австрии производят ПЦР-тесты для анализов на коронавирусную инфекцию в домашних условиях.

Об этом сообщает Dm Drogerie Markt.

По информации, граждане могут, не вызывая медиков, пройти анализы в домашних условиях.

Таким образом мы реагируем на желание многих клиентов обеспечить низкопороговый доступ к тестам на коронавирус.

Отмечается, что тест стоит 119 евро, в нем есть инструкция по использованию, а результат становится известен в течении 1-3 дней.

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