Принц Гарри и Меган Маркл готовят в Голливуде секретный телепроект [ Редактировать ]
Принц Гарри и Меган Маркл начнут работу над секретным телепроектом в Голливуде.
Об этом сообщает Variety.
По данным источника из окружения пары, недавно герцоги Сассекские встречались с высшим руководством американской масс-медийной копании NBCUniversal, которая ранее работала с Меган в сериале "Форс-мажоры".
Пока неизвестно, будет ли это сериал или телепроект другого типа.
Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри станут его продюсерами. Также источник подтвердил, что у Меган нет намерений вернуться в кино и сняться в их с Гарри проекте.
Ранее мы писали о том, что принц Гарри с женой Меган Маркл променяли дворцы на Голливуд.
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