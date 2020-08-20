Принц Гарри и Меган Маркл начнут работу над секретным телепроектом в Голливуде.

Об этом сообщает Variety.

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По данным источника из окружения пары, недавно герцоги Сассекские встречались с высшим руководством американской масс-медийной копании NBCUniversal, которая ранее работала с Меган в сериале "Форс-мажоры".

Пока неизвестно, будет ли это сериал или телепроект другого типа.

Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри станут его продюсерами. Также источник подтвердил, что у Меган нет намерений вернуться в кино и сняться в их с Гарри проекте.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри с женой Меган Маркл променяли дворцы на Голливуд.