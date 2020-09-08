В Естонії американці влаштували стрільби систем залпового вогню [ Редактировать ]
Стрільби з американських реактивних систем залпового вогню влаштували напередодні на естонському полігоні Тапа. На спільних тренуваннях військові зі США та інших держав НАТО - відпрацьовують тактику й маневри на бойових машинах, а також ведення прицільного вогню з арт-установок. Навчання триватимуть до 10 вересня.
Джо Джирард, генерал-майор армії США:
Ми вдячні нашим балтійським партнерам, які запросили нас спільно тренуватися. Такий вишкіл надзвичайно важливий, бо має стримувати противника. У наших країн є спільні загрози для безпеки, тож навчатися разом - найефективніший спосіб протидіяти нападу.
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