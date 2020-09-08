Стрільби з американських реактивних систем залпового вогню влаштували напередодні на естонському полігоні Тапа. На спільних тренуваннях військові зі США та інших держав НАТО - відпрацьовують тактику й маневри на бойових машинах, а також ведення прицільного вогню з арт-установок. Навчання триватимуть до 10 вересня.

Джо Джирард, генерал-майор армії США: