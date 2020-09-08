А в Америці роблять ставку на виробництво вакцини. Причому якнайшвидше. Дональд Трамп запевняє - США отримають антикоронавірусний препарат вже у жовтні. Чому ж розробники закликають владу не квапитись? І чому самі американці теж ставляться з підозрою? Розбирався Дмитро Анопченко.

"Це буде великий сюрприз", "народи світу будуть щасливі". Вийшовши до преси у Білому домі Дональд Трамп не шкодував красивих слів. Запевнивши країну - мовляв, "під його керівництвом Америка вже наступного місяця таки отримає вакцину".

Дональд Трамп, президент США:

Могло знадобитися 2-3 роки. Але все буде зроблено вже найближчим часом. І попри всю брехню, яку ми чуємо, ця вакцина буде безпечною й ефективною.

Здавалося б, добрі новини. США щиро роздавали аванси, виділили понад мільярд шведам і британцям, які працюють разом із вченими з Оксфорда; ще по півмільярда дали двом провідним американським компаніям. І нарешті отримали результат... Але не все так просто! Як з'ясувала газета The Wall Street Journal, самі розробники такими заявами приголомшені. І навіть спільну заяву готують, щоб вмовити Білий дім не запускати препарат у виробництво, допоки науково не доведуть його безпечність.

Газета пише науковці занепокоєні, що порушуються всі правила і терміни. І відкрито натякає причина політична.

Цей графік, розроблений, щоб встигнути до президентських виборів третього листопада, і в науковців, і в інших експертів викликає побоювання: можливо, адміністрація Трампа так квапить винайдення вакцини просто для того, щоб збільшити шанси президента на переобрання?

Скептично налаштовані і самі американці. Телекомпанія CBS замовила соцопитування - і його підсумки вразили: більшість жителів країни переконана, що влада аж надто поспішає.

35% американців сказали соціологам: "з'явиться вакцина - це буде великим досягненням". Але 65% - удвічі більше - зізнались: якщо препарат випустять вже цього року, вважатимуть, що його розробку проводили поспіхом і без потрібних випробувань.

Звідси і недовіра. Лише кожен п'ятий тепер готовий зробити щеплення миттєво, щойно вакцина з'явиться. А решта - і це 60 відсотків американців - сказали: чекатимуть! Щоб побачити, що стане із тими, хто ризикне випробувати на собі вакцину, випуск якої так пришвидшують.