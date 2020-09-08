Без нормального сполучення з рештою країни живуть люди і в Золотому на Луганщині. А ще без права голосу на місцевих виборах, а невдовзі, можливо, й без роботи.

Містечко розташоване впритул до лінії фронту. Яке воно, життя на межі, бачили наші кореспонденти.

Містечко Золоте. Тут на лінії розмежування, можна зрозуміти й відчути, чим живуть мешканці прифронтових населених пунктів. Шляхи розбиті, лікарні нема, громадський транспорт їздить рідко. Такі реалії сьогоднішнього життя по сусідству з війною. Велике державне підприємство шахта "Золоте" нині під загрозою закриття. Гірники можуть опинитися на вулиці. Люди у розпачі, адже це єдине джерело доходів для більшості населення цього містечка.

Все вот в таком подвешенном состоянии. Все хотят, чтобы шахта работала, потому что мы без этого не можем жить! У нас одно предприятие, которое работает в городе Золотое. Первый вопрос, который меня просили до вас донести - это сохранить шахту.

Люди в Золотому чекають представників будь-якої влади законодавчої чи виконавчої, аби поділитися наболілим, з надією на вирішення проблем. Сьогодні Золоте з робочою поїздкою відвідав співголова парламентської фракції "Опозиційної платформи -" За життя" Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя":

Необходимо прекратить эту политику по остановке шахт, тем более ,когда как здесь от шахты зависит жизнь поселка Золотого. Потому что на шахте работает почти 500 человек и не дай Бог они останутся без работы - это катастрофа. То есть, пока шахта живет - то поселок как-то есть, жизнь теплится. Шахтеры сегодня приехали. Безусловно, должна быть государственная политика направленная не на то, чтоб позакрывать шахты и выгнать людей на улицу, а на то, чтобы поддержать, обеспечить рабочие места.

Фронт близько. Території заміновані, дороги розбиті. Через це частина Золотого фактично відрізана від великої землі. Дістатися до адміністративного центру - Сіверодонецька - велика проблема. Та після припинення вогню ці проблеми можна вирішити. Але ж хто це робитиме? Люди обурюються, адже їх позбавили права обирати собі владу на місцевих виборах.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя":