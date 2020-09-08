Порятунок шахт та місцеві вибори: Юрій Бойко обговорив головні проблеми жителів Золотого [ Редактировать ]
Без нормального сполучення з рештою країни живуть люди і в Золотому на Луганщині. А ще без права голосу на місцевих виборах, а невдовзі, можливо, й без роботи.
Містечко розташоване впритул до лінії фронту. Яке воно, життя на межі, бачили наші кореспонденти.
Містечко Золоте. Тут на лінії розмежування, можна зрозуміти й відчути, чим живуть мешканці прифронтових населених пунктів. Шляхи розбиті, лікарні нема, громадський транспорт їздить рідко. Такі реалії сьогоднішнього життя по сусідству з війною. Велике державне підприємство шахта "Золоте" нині під загрозою закриття. Гірники можуть опинитися на вулиці. Люди у розпачі, адже це єдине джерело доходів для більшості населення цього містечка.
Все вот в таком подвешенном состоянии. Все хотят, чтобы шахта работала, потому что мы без этого не можем жить! У нас одно предприятие, которое работает в городе Золотое. Первый вопрос, который меня просили до вас донести - это сохранить шахту.
Люди в Золотому чекають представників будь-якої влади законодавчої чи виконавчої, аби поділитися наболілим, з надією на вирішення проблем. Сьогодні Золоте з робочою поїздкою відвідав співголова парламентської фракції "Опозиційної платформи -" За життя" Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя":
Необходимо прекратить эту политику по остановке шахт, тем более ,когда как здесь от шахты зависит жизнь поселка Золотого. Потому что на шахте работает почти 500 человек и не дай Бог они останутся без работы - это катастрофа. То есть, пока шахта живет - то поселок как-то есть, жизнь теплится. Шахтеры сегодня приехали. Безусловно, должна быть государственная политика направленная не на то, чтоб позакрывать шахты и выгнать людей на улицу, а на то, чтобы поддержать, обеспечить рабочие места.
Фронт близько. Території заміновані, дороги розбиті. Через це частина Золотого фактично відрізана від великої землі. Дістатися до адміністративного центру - Сіверодонецька - велика проблема. Та після припинення вогню ці проблеми можна вирішити. Але ж хто це робитиме? Люди обурюються, адже їх позбавили права обирати собі владу на місцевих виборах.
Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя":
И вот такие вопросы задают люди Северодонецка, Лисичанска, Волновахи. Как произошло вообще, что власть Зеленский и его команда лишили конституционного права людей выбирать себе местные органы власти. Как вообще они на это могли пойти? Понятно, что мы будем бороться, понятно, что выборы будут не сегодня так завтра. Но сам подход их вообще поражает. Депутаты, которых выбрали в этом регионе от "Слуги народа", голосуют за то, чтобы не проводились здесь выборы органов местной власти.
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