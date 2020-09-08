У Нацполіції вже є заяви щодо порушень виборчого процесу. Про це заявив очільник МВС Арсен Аваков. Нагадаю, п'ятого вересня в Україні офіційно стартували місцеві вибори, які мають відбутись 25 жовтня. Аваков звернувся до кандидатів та політсил із закликом не порушувати виборче законодавство, а також не вдаватися до незаконних схем та оборудок.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Хочу попередити - в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації за контролем передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови передвиборчих сіток, на підкуп виборців, на провокації та інші порушення.

Нажаль інформація про такі порушення у нас вже з'являється. Ми тісно співпрацюємо з ЦВК, та нашим партнером - громадською мережею "Опора", які здійснюють передвиборчій моніторинг та фіксують порушення. якщо у вас є інформація про порушення вам треба звернутися за телефоном, який ви бачите зараз на екрані.