США готують нові санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі через ситуацію із затриманням Марії Колесникової. Про це йдеться в заяві держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео.
Опозиціонерку намагалися депортувати напередодні до України разом із двома її соратниками - але та розірвала свій паспорт і вистрибнула з машини.
Припускають, що нині жінку тримають у прикордонному загоні. На підтримку Колесникової та інших репресованих у Мінську влаштували акцію протесту. Затримали з півсотні людей. Хапали і чоловіків, і жінок.
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