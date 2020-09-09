Про це йдеться в заяві держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео

США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі через ситуацію із затриманням Марії Колесникової. Про це йдеться в заяві держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео.

Опозиціонерку намагалися депортувати напередодні до України разом із двома її соратниками - але та розірвала свій паспорт і вистрибнула з машини.

Припускають, що нині жінку тримають у прикордонному загоні. На підтримку Колесникової та інших репресованих у Мінську влаштували акцію протесту. Затримали з півсотні людей. Хапали і чоловіків, і жінок.