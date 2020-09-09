В Израиле попугай назвал жене известного бизнесмена имя любовницы мужа, став причиной иска в размере двух миллионов шекелей (свыше 16 миллионов гривен). Об этом сообщает u-news.com.ua.

Попугай живет в семье 50-летнего бизнесмена пятнадцать лет. Птица быстро усваивает часто повторяемые слова, называя по именам членов семьи, родственников и соседей.

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Хорошая память птицы сыграла злую шутку с хозяином. Когда у него начался роман с секретаршей, пара стала встречаться в его доме. Разумеется, в тот момент, когда дома никого больше не было, кроме попугая.

Пернатый вскоре удивил хозяйку, став наряду с известными именами называть имя секретарши.

Муж пояснил встревоженной супруге, что часто разговаривает с секретаршей по телефону - чисто по служебной надобности. Но женщина не поверила объяснениям, и добытые частным детективом факты подтвердили ее опасения.

Теперь истица требует расторжения брака и два миллиона шекелей в виде компенсации. Ответчик настаивает, что это был не роман, а одноразовый секс, и что он готов расстаться с женой, но не с требуемой ею суммой.

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