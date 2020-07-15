Показатели учеников Гарвардского университета в тесте на память оказались хуже, чем у 22-летнего попугая Гриффина. Об этом пишет cikavosti.com.

Гарвардские исследователи сравнили человеческую память с памятью африканского серого попугая Жако (Psittacus erithacus). В ходе эксперимента ученые сравнили результаты классической игры "Наперстки" среди 21 студента, 21 ребенка в возрасте от шести до восьми лет и попугая Гриффина.

В ходе игры участникам необходимо было следить за расположением помпонов, спрятанных под чашками, которые несколько раз менялись местами. Точность Гриффина была не хуже, чем у взрослых людей, а в некоторых случаях даже лучше. Попугай также продемонстрировал лучшую производительность и превзошел детей по всем параметрам.

Для каждого раунда исследователи помещали четыре разноцветных помпона (красный, синий, желтый и зеленый) под четыре стаканчика в линию. Положение чашек менялось до четырех раз. Цель игры заключалась в том, чтобы назвать конкретный цвет помпона, когда это просит ведущий. Таким образом, участники должны были не только найти один скрытый объект, как в классическом варианте игры, но и одновременно отслеживать местонахождение всех четырех помпонов, чтобы смочь назвать цвет в случае вопроса от ведущего.

Испытуемых проверяли на наблюдение за двумя, тремя и четырьмя разноцветными помпонами одновременно. Гриффин и студенты смогли пройти 120 раундов игры, в то время как дети всего 36. Попугай превосходил детей на всех уровнях сложности в среднем и показал себя или так же хорошо, или чуть лучше, чем 21 гарвардский студент в 12 из 14 испытаний.

Только когда исследователи сделали три замены чашек, способности Гриффина начали снижаться до уровня ниже, чем у студентов младших курсов. На последних двух тестах, в которых было задействовано больше предметов и больше движений, средний показатель Гриффина снизился до уровня детей, но он никогда не опускался ниже его.

"Причина, по которой эти птицы так хорошо справляются с когнитивной задачей, которую мы им даем, заключается в том, что их мозг настолько плотно упакован нейронами, что эта плотность сравнима с плотностью нечеловеческих приматов", - говорит один из авторов исследования доктор Ирен Пепперберг.

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