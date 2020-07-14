В Египте спустя сто лет после последнего открытия снова вскрыли саркофаг жрицы Тахреб. На дне были найдены древние свитки, которых никто прежде не замечал. Об этом пишет Sun.

Самому саркофагу почти три тысячи лет. Его подарили шотландскому музею исследователи Общества естествознании и археологии в 1936 году - британец Уильям Бейли выкупил артефакт у Египетского музея в Каире.

С тех пор ученые старались не трогать саркофаг без лишней нужды. Древесина стала хрупкой, поэтому осмотреть внутренность хранилища удалось лишь недавно: музейные работники нашли способ укрепить крышку саркофага на специальном механизме.

"Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов", - сказал один из работников музея Марк Холл.

Свитки на дне изображали древнеегипетскую богиню Аментет, покровительницу мира Аида. Эти изображения позволили ученым сделать выводы и о самой мумии: скорее всего Тахреб была уважаемой жрицей.

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