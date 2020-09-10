Алексей Навальный полностью пришел в сознание [ Редактировать ]
Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Об этом сообщает Der Spiegel.
Так, по последней информации, он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете. По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.
Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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