Самолет с Навальным вылетет в Германию в ближайшие часы [ Редактировать ]
Врачи омской больницы скорой помощи (БСМП) № 1, где в реанимации находится оппозиционный политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.
Решение приняли на консилиуме, где присутствовала, в том числе, жена оппозиционера Юлия Навальная. Политик, который до сих пор находится в коме, покинет Омск в течение нескольких часов.
По словам заместителя главного врача БСМП-1 Анатолия Калиниченко, медики "окончательно исключили отравление".
Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили.
Напомним, медицинский самолет из Германии для транспортировки Алексея Навального прибыл в Омск утром 21 августа. Однако главврач Александр Мураховский заявил, что господин Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации его состояния.
Юлия Навальная направила письменное обращение президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа в Германию. В Германии Навального готова принять клиника Charite в Берлине.
Ранее сообщалось, что Навальному стало плохо 20 августа в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, политика увезли в больницу в бессознательном состоянии.
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