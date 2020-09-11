Штраф і навіть ув'язнення - таке покарання чекає на педагогів за порушення карантину. Лист з суворими вимогами директорам шкіл розіслало Міністерство освіти.

За роботу навчального закладу в "червоній зоні" чи нехтування санітарно-гігієнічними правилами їх можуть притягти до адміністративної відповідальності. А якщо хтось з учнів захворіє на коронавірус і помре, то керівникам таких навчальних закладів може загрожувати в'язниця.