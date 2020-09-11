У Київській школі мистецтв започаткували уроки на свіжому повітрі [ Редактировать ]
Через пандемію в одній з київських шкіл мистецтв уроки вирішили проводити - надворі. Як відреагували на цю новину діти та жителі сусідніх будинків?
Імпровізовані мініконцерти, танці, уроки живопису - і все це на задньому шкільному подвір'ї. Директорка Олена Василівна вирішила проводити заняття учнів своєї школи на свіжому повітрі.
Олена Рябоконь, директорка Київської дитячої школи мистецтв №3:
Ми нарешті дуже задоволені, тому що дуже хороша погода і викладачі задоволені виходять з дітьми і навчають їх на вулиці, в нашому саду. Я гадаю, ця інфекція, "корона" не буде чіплятися до наших дітей коли вони співають і танцюють на вулиці.
Учителі запевняють: дотримуються усіх санітарних норм. До того ж уроки просто неба позитивно впливають на дітей.
Ганна Петренко викладач фольклорного відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:
Фольклор - це ж взагалі ігри, ми з цього починаємо, нам навпаки в класі затісно. У цьому є своя краса і це якась така природність, невимушеність, легкість. Ти не скований. Стіни - вони однак каталізують.
У школі навчаються діти різного віку. І відновлення занять, та ще й у такому новому форматі - велика радість для кожного. Особливо після дистанційного навчання.
Яна, учениця фольклорного відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:
Мені дуже подобається навчатися на вулиці, ця енергетика, вітер, природа воно все так зближує. Тому що ми маємо слухати один одного щоб була гарна партія і це дуже прикольно і у нас більше простору. у нас дуже маленький клас, а на вулиці багато місця.
Яна, учениця художнього відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:
На вулиці більше можна намалювати з натури, більше різнобарв'я.
Поруч зі школою мистецтв розташовані житлові будинки. Втім, мешканцям таке сусідство навіть до вподоби.
Аліна, жителька сусіднього будинку:
Ось будинок, поблизу школи. У будинку люди, які живуть, ні однієї скарги ще не було. Тобто якби була скарга - ось міська рада. Навпаки - цікаво, багато людей проходять і фотографують.
Сонячний і теплий вересень якнайкраще сприяє навчанню на вулиці. Тож поки що і вчителі, і учні користуються такою нагодою. А щойно нагрянуть холоди, всі повернуться до своїх класів.
по теме
Маски та антисептики: хто має платити за безпеку школярів
Масками, дезінфекторами та антисептиками школи мають бути забезпечені для безпечної роботи під час карантину. Але хто за що має платити? На кого держава поклала цю відповідальність?
Українські школи масово переходять на дистанційну освіту через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
Педагогів за порушення карантину каратимуть в’язницею
Міністерство освіти розіслало директорам шкіл лист із суворими вимогами
Коронавірусна освіта: школи масово переходять на "дистанційку" через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
Наслідки нехтування карантином: Київ ризикує опинитися у "червоній" зоні
У столиці коровавірус діагностували у більш як 330 людей. Що стало причиною такого сплеску? Чи варто киянам готуватися до "почервоніння" міста?