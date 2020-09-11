Через пандемію в одній з київських шкіл мистецтв уроки вирішили проводити - надворі. Як відреагували на цю новину діти та жителі сусідніх будинків?

Імпровізовані мініконцерти, танці, уроки живопису - і все це на задньому шкільному подвір'ї. Директорка Олена Василівна вирішила проводити заняття учнів своєї школи на свіжому повітрі.

Олена Рябоконь, директорка Київської дитячої школи мистецтв №3:

Ми нарешті дуже задоволені, тому що дуже хороша погода і викладачі задоволені виходять з дітьми і навчають їх на вулиці, в нашому саду. Я гадаю, ця інфекція, "корона" не буде чіплятися до наших дітей коли вони співають і танцюють на вулиці.

Учителі запевняють: дотримуються усіх санітарних норм. До того ж уроки просто неба позитивно впливають на дітей.

Ганна Петренко викладач фольклорного відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:

Фольклор - це ж взагалі ігри, ми з цього починаємо, нам навпаки в класі затісно. У цьому є своя краса і це якась така природність, невимушеність, легкість. Ти не скований. Стіни - вони однак каталізують.

У школі навчаються діти різного віку. І відновлення занять, та ще й у такому новому форматі - велика радість для кожного. Особливо після дистанційного навчання.

Яна, учениця фольклорного відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:

Мені дуже подобається навчатися на вулиці, ця енергетика, вітер, природа воно все так зближує. Тому що ми маємо слухати один одного щоб була гарна партія і це дуже прикольно і у нас більше простору. у нас дуже маленький клас, а на вулиці багато місця.

Яна, учениця художнього відділу Київської дитячої школи мистецтв №3:

На вулиці більше можна намалювати з натури, більше різнобарв'я.

Поруч зі школою мистецтв розташовані житлові будинки. Втім, мешканцям таке сусідство навіть до вподоби.

Аліна, жителька сусіднього будинку:

Ось будинок, поблизу школи. У будинку люди, які живуть, ні однієї скарги ще не було. Тобто якби була скарга - ось міська рада. Навпаки - цікаво, багато людей проходять і фотографують.

Сонячний і теплий вересень якнайкраще сприяє навчанню на вулиці. Тож поки що і вчителі, і учні користуються такою нагодою. А щойно нагрянуть холоди, всі повернуться до своїх класів.