Киев попал в "оранжевую зону" [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев попал в "оранжевую зону" карантина.
В связи с этим с 14 сентября в городе будет введен ряд ограничений.
Они будут касаться проведения массовых мероприятий, работы вузов, больниц и перевозок.
Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.
Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.
по теме
Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"
10 сентября член Украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"
В Киеве и области запретили работу ночных клубов
Запрет установлен на время действия карантина
Коронавирус у Тимошенко: появилась новая информация о состоянии политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сдала ПЛР-тест на коронавирус
Коронавирус в Украине бьет новый рекорд: последние данные о зараженных
Количество зараженных коронавирусом в Украине растет
Кто чаще болеет коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление