В пятницу, 11 сентября, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев попал в "оранжевую зону" карантина.

В связи с этим с 14 сентября в городе будет введен ряд ограничений.

Они будут касаться проведения массовых мероприятий, работы вузов, больниц и перевозок.

Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.

Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.