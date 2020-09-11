В понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят перспективы продвижения интеграции Беларуси в рамках Союзного государства.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.

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Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития между государствами отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле.