Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой. По его словам, никакой дестабилизации в стране нет.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
В частности, он заявил, что протестами управляют американцы через центр под Варшавой.
"Нас попытались пощекотать, как я сейчас понимаю, разными родами учениями у границы Беларуси. У границ, скажем, союзного государства. В будущем это определение нам понадобится. И мне пришлось пол армии Беларуси мобилизовать для того, чтобы этому противостоять", - заявил он
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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