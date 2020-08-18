Меркель позвонила Путину: что обсуждали [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа, сообщает пресс-служба Меркель.
Лидеры двух стан обсуждали ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.
В Кремле лаконично подтвердили, что в ходе разговора была "обстоятельно" рассмотрена ситуация в Беларуси.
С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки.
Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими в Минске, заявил, что после начала протестов несогласных с результатами голосования, ему звонила Меркель "поговорить". В Берлине это опровергли.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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