Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа, сообщает пресс-служба Меркель.

Лидеры двух стан обсуждали ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

В Кремле лаконично подтвердили, что в ходе разговора была "обстоятельно" рассмотрена ситуация в Беларуси.

С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки.

Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими в Минске, заявил, что после начала протестов несогласных с результатами голосования, ему звонила Меркель "поговорить". В Берлине это опровергли.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.