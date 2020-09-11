В Киеве обстреляли маршрутку с людьми (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, в Киеве неизвестный обстрелял маршрутку №796, внутри которой находились люди. Видео с места происшествия опубликовал "Киев Оперативный".
Где сейчас находится организатор обстрела - неизвестно.
Маршрутка курсировала от станции метро "Академгородок" до Боярки. Автобус только выехал от конечной остановки у подземки, когда начался обстрел.
После инцидента в сети появились кадры с разбитым стеклом автобуса. Очевидцы рассказали, что через некоторое время после стрельбы стекло начало выпадать.
"Никто не пострадал, но было страшно", - добавили очевидцы.
Вероятно, автобус обстреляли из пневматического оружия.
Как рассказали правоохранители Киева в комментарии одному из телеканалов, в полицию по обстрелу никто не обращался.
Ранее сообщалось, что под Мелитополем неизвестные обстреляли микроавтобус.
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