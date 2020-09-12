С 2021 года в Украине меняется порядок вызова "скорой помощи". Об этом во Всемирный день экстренной медицинской помощи заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В 2021 году меняется алгоритм диспетчеризации. Мы будем делить все вызовы на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это непосредственно влияет на время приезда ("скорой помощи" - ред.). Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте.

В Минздраве определили норматив по времени проезда "скорой" к пациенту. Сейчас только 31% вызовов соответствуют установленному нормативу. Министерство планирует, что в 2021 году этот показатель составит 60%, в 2022 году - 75%, а в 2023 - до 85%.

Также в 2021 году вводится принцип "экстерриториальности". Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь" даже из другой области. Пациента берет та карета, которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от места прописки. В Минздраве еще изучают систему маршрутизации пациентов.

Министр Степанов пообещал, что в 2021 году планируется существенное повышение зарплат работников скорой помощи. Например, зарплата врачей должна составлять не менее 20 тыс. грн, фельдшера - 15-17 тыс. грн.

Кроме того, продолжается закупка новых автомобилей "скорой помощи". В этом году Минздрав закупит около 400 машин, а в 2021 году - 700.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.