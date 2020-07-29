В дорожной аварии в селе Циркуны под Харьковом погибла 43-летняя женщина. Авария случилась 28 июля около 21:40 в районе дома №1 на улице Соборной, сообщает областная полиция.

Автомобиль скорой медицинской помощи Renault сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Карета "скорой" под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы.

Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал медиков перед поворотом налево.

В результате полученных травм женщина погибла на месте. Полиция открыла уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства аварии.

На видео попал момент торможения "скорой" и звук удара. При этом за несколько секунд до удара у машины странно погасли фары.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся со "скорой".