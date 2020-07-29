Под Харьковом карета скорой помощи насмерть сбила женщину (видео) [ Редактировать ]
В дорожной аварии в селе Циркуны под Харьковом погибла 43-летняя женщина. Авария случилась 28 июля около 21:40 в районе дома №1 на улице Соборной, сообщает областная полиция.
Автомобиль скорой медицинской помощи Renault сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
Карета "скорой" под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы.
Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал медиков перед поворотом налево.
В результате полученных травм женщина погибла на месте. Полиция открыла уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства аварии.
На видео попал момент торможения "скорой" и звук удара. При этом за несколько секунд до удара у машины странно погасли фары.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся со "скорой".
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