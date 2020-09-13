В Париже возобновились "желтые" протесты [ Редактировать ]
Фото: Известия
В столице Франции Париже правоохранители задержали более 200 протестующих во время протеста "желтых жилетов".
Об этом сообщает Deusche Welle.
Около тысячи желтых жилетов собрались на площади Ваграм в Париже. Вскоре акция переросла в столкновения с полицией, в ходе которых были задержаны 256 человек.
Отмечается, что полицейские конфисковали у демонстрантов потенциально опасные предметы, в том числе ножи, молотки и даже лук для стрельбы.
Читайте также, "желтые жилеты" требуют отменить пенсионную форму Эммануеля Макрона. Протесты начались в общественном транспорте.
по теме
Prev Next
07 сентября 2020 08:25
В Испании нашли пропавшую картину известного художника
Полотно оценено в 10 тысяч евро
13 сентября 2020 10:56
В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры
Ограничение введут ради проведения ремонтных работ
11 сентября 2020 17:35
"Укрзализныця" закрыла продажу билетов в "красной зоне"
Ограничения коснулись 6 станций
11 сентября 2020 16:45
Тайны космоса: обнаружено мощнейшее магнитное поле
Такие условия невозможно воспроизвести на Земле