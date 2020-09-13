В столице Франции Париже правоохранители задержали более 200 протестующих во время протеста "желтых жилетов".

Об этом сообщает Deusche Welle.

Около тысячи желтых жилетов собрались на площади Ваграм в Париже. Вскоре акция переросла в столкновения с полицией, в ходе которых были задержаны 256 человек.

Отмечается, что полицейские конфисковали у демонстрантов потенциально опасные предметы, в том числе ножи, молотки и даже лук для стрельбы.

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