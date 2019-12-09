Лідери нормандської четвірки зустрічаються в умовах транспортного хаосу. У Парижі сьогодні страйкують працівники громадського транспорту. Виступи проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга і припиняти їх профспілки поки що не планують.

Тетяна Логунова розкаже більше.

У Парижі - транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, не їздять автобуси, приміські електрички та поїзди. А на вулицях французької столиці - довжелезні затори, понад 600 кілометрів. Жителі Парижа намагаються ставитися до страйкарів толерантно

"Я підтримую страйкарів, я з ними", - говорить Ламіа Массуді, жителька Парижа.

Втім, вдається це не всім.

"Ні, ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно! Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день, - це не нормально", - заявляє Шарль Рамм, житель Парижа.

"Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай складно".

Страйкують у Франції вже п'ятий день. Стартували виступи минулого четверга, який французи назвали "чорним" - тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери. На вихідних до акцій доєдналися так звані "жовті жилети", і вже традиційно, демонстрації переросли у сутички з правоохоронцями.

Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від головного пункту його політичної програми - проведення пенсійної реформи. Вона передбачає уніфікацію пенсійної системи. Тобто, замість чинних десятків програм для різних професійних груп створять одну, універсальну. Планується також підвищити вік виходу на заслужений відпочинок і запровадити бальну систему нарахування пенсійних виплат.

Таку реформу профспілки вважають не справедливою і вимагають її скасувати.

"По-перше, опитування показують, що французи незадоволені цими перетвореннями. По-друге, уряд хоче розділити нас, виокремивши тих, кого вони називають "привілейованими". Ми вже відповіли їм, вийшовши на вулицю. Тут всі - представники різних професій, пенсіонери і молодь. Ми тут, щоб показати: цієї реформи не хочемо!", - наголосив Філіпп Мартінез, лідер однієї з профспілок Франції.

Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх планів. А профспілки пообіцяли страйкувати й далі. Уже завтра вони планують влаштувати "чорний вівторок".